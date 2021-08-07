До кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів доз Pfizer, але вакцинуватися краще вже зараз – Кузін

До кінця року Україна має отримати ще 17 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech, однак вакцинуватися треба вже зараз. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність десь на рівні 91-95%. Тобто рівень захисту умовно вище. Однак дійсно ми маємо рахувати таким чином, що вакцинуватися треба якнайшвидше і вакцинуватися треба саме тією вакциною, яка є зараз. Я ніколи не радив і не буду радити чекати можливості обирати вакцину. Дійсно, наприклад, до кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів Pfizer. Однак спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде і буде можливість вибирати», – наголосив Кузін.

Він додав, що до кінця року планують вакцинувати понад 50 відсотків населення.

«До кінця року. До кінця осені у нас стоїть мета зробити 10 мільйонів щеплень, тобто це вакцинувати 5 мільйонів людей», – заявив головний санлікар.

Він додав, що вже зроблено 6 мільйонів щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу – 4 055 090 людей, повністю імунізовані – 2 353 218 осіб. Загалом проведено 6 408 308 щеплень.