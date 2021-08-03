Чи порушує права людини запровадження обмежень для невакцинованих?

Якщо нова хвиля коронавірусу набиратиме обертів, Україна змушена буде запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький. Чи порушують ймовірні обмеження права людини? В яких державах запровадили обов’язкову вакцинацію?

Щеплення для вчителів, водіїв і чиновників

У випадку погіршення епідеміологічної ситуації в державі, невакцинованих осіб, чия сфера діяльності передбачає контакти з великою кількістю людей, не допускатимуть до роботи. Про це пише на своїй фейсбучній сторінці голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, мова йде про транспортників, співробітників підприємств громадського харчування, комерційних або комунальних структур, які багато спілкуються з людьми.

«Ми в Україні не говоримо про обов’язкову вакцинацію, – наголошує Михайло Радуцький, – ніхто не має права змушувати людину вакцинуватись. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт із великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники».

На думку народного депутата, ніщо не заважає людині отримати щеплення, адже дефіциту вакцин наразі немає.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що під час карантину не зачинятимуть ті навчальні заклади, в яких не менше від 80% педагогічного складу пройшли вакцинацію.

Мер Дніпра Борис Філатов вирішив не чекати погіршення епідеміологічної ситуації і зобов’язав своїх співробітників щепитися проти коронавірусу вже зараз.

«Тепер всі мої підлеглі зобов’язані бути вакцинованими, а якщо не хочуть, то нехай за свої гроші щотижня надають довідку про негативний ПЛР (як в мерії Нью-Йорка). Або звільняються», – категорично заявив міський голова.

Вакцинованих громадян очікують «подарунки» у вигляді безкоштовного проїзду у метро і безплатних кіносеансів.

Соціальна та індивідуальна безпеки

Медики, або ж інші категорії громадян, які тісно контактують з людьми і при цьому відмовляються від вакцинації, ризикують не лише своїм здоров’ям, але й здоров’ям та життям свого оточення, зауважують правозахисники.

Під час пандемії держави опинилися перед вибором загальносоціальної та індивідуальної безпеки. Перша в пріоритеті, зауважив у коментарі Радіо Свобода голова координаційної ради БФ «100% життя» Дмитро Шерембей.

Низка країн використовують обмеження, щоб захистити права усього суспільства на життя

«Коронавірус став новим світовим явищем. Головне завдання усіх держав полягає в тому, щоб якомога менша кількість людей інфікувалася і померла. Разом з тим, це не скасовує право людини на здоров’я, на доступ до технологій, які її захищають. Нам доведеться змиритися з ним, що інші заходи безпеки не запропоновані.

Низка країн, де поняття «права людини» мають високий статус, використовують обмеження, щоб захистити права всього суспільства на життя і здоров’я. І це важливіше, ніж право на вільне пересування», – зауважив Дмитро Шерембей.

Право і відповідальність

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачає обов’язкову вакцинацію з покаранням за відмову від неї у тому випадку, якщо є реальна загроза життю і здоров’ю людей.

У квітні цього року Європейський суд із прав людини виніс рішення, що обов'язкова вакцинація не суперечить Європейській конвенції з прав людини.

Хоча це стосувалося скарги чеських батьків, які протестували проти обов’язкового щеплення дітей, проте, на думку правозахисників, це рішення стало прецедентом, згідно з яким обов'язкові щеплення визнали законними у демократичних державах. Сюди входить також і вакцинація проти коронавірусу.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Польща випереджає Україну за числом вакцинованих в 11 разів

«Розмови про будь-яку вакцинацію мають в своїй основі одну важливу помилку. Ми розуміємо, яку відповідальність несе лікар, якщо він робив щеплення дитині або дорослому і завдав цим їм шкоди. Але ми не замислюємося, яку відповідальність несуть батьки, якщо вони чинили спротив вакцинації і перешкоджали реалізації свого права або права дитини на здоров’я», – наголошує Дмитро Шерембей.

Країни з обов’язковим щепленням

Щеплення проти коронавірусу в Україні є добровільним. Проте низка країн, зокрема, демократичних, запровадили вимушену вакцинацію.