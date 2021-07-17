Польща випереджає Україну за числом вакцинованих в 11 разів

Польща випереджає Україну за числом людей, які завершили вакцинацію, в 11 разів. Про це свідчать дані, оприлюднені 17 липня інформагенцією PAP.

«У Польщі від кінця грудня, коли розпочалося щеплення проти COVID-19, виконано 32,1 мільйона щеплень. Повністю щеплених, або препаратом Johnson&Johnson, або двома дозами інших допущених до використання в ЄС вакцин, 15 700 212 осіб», – ідеться в повідомленні.

У МОЗ України 17 липня повідомили про повну імунізацію від COVID-19 понад 1,4 мільйона українців (1 406 180). «Загалом проведено 4 011 040 щеплень», – вказано в повідомленні.

В Україні за два останні місяці темпи вакцинації зросли. Ще наприкінці травня Польща випереджала Україну за числом вакцинованих більш ніж у 50 разів.

Населення України та Польщі майже однакове. У Польщі живе до 38 мільйонів людей.

Чисельність населення на підконтрольній уряду частині території України (де відбувається вакцинація) становить від 38 до майже 40 мільйонів людей.

Дані, які на 1 травня наводить Державна служба статистики, враховують населення підконтрольних угрупованням «ЛНР» і «ДНР» частин Луганської та Донецької областей і не враховують населення окупованого Криму. За цими підрахунками, в Україні живе 41 мільйон 442 тисячі людей. Дані про кількість населення в ОРДЛО суттєво різняться – від 1,6 мільйона до 3,7 мільйона людей.