Коронавірус: у київському МВЦ почалася вакцинація препаратом Pfizer, але не для всіх

У Києві у центрі вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру почали робити щеплення препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech особам від 60 років, повідомляє медична інформаційна система HELSI.me у Telegram.

«Сьогодні в МВЦ почали щепити вакциною від Pfizer людей від 60 років», – йдеться в повідомленні.

Вказується, що біля МВЦ є дві черги: по запису та «жива». Всі, хто хоче щепитись вакциною від Pfizer, мають бути записані через helsi.me. В порядку «живої» черги цією вакциною не щеплять. Також в МВЦ доступна вакцина CoronaVac для усіх охочих.

12 липня у МОЗ повідомили, що вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech використовуватимуть для проведення щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей літнього віку та людей із супутніми захворюваннями.