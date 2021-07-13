Осіб віком 60+ щепитимуть вакциною від Pfizer у центрі вакцинації в Києві з 16 липня – КМДА

Жителі столиці віком від 60 років та старші з 16 липня матимуть можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти COVID-19, повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Київміськадміністрації Валентина Гінзбург.

За її словами, запис вже доступний в системі HELSI.ME. Водночас у Центрі вакцинації проти COVID-19 молодших за 60 років осіб щеплюють вакциною CoronaVac, зазначила Гінзбург.

«Столиця сьогодні в лідерах вакцинальної кампанії серед регіонів. Нагадаю, вчора ми подолали рубіж 500 тисяч щеплень, що були зроблені з початку вакцинальної кампанії», – додала вона.

Напередодні Міністерство охорони здоров’я повідомило, що вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech тепер використовуватимуть для проведень щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна охочим – з пріоритетом для людей літнього віку та людей із супутніми захворюваннями.

Як вказує МОЗ, Україна отримала понад 5,6 млн доз різних вакцин, зокрема 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, майже 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, та майже 1,6 млн доз AstraZeneca різних виробників.