Минулої доби в Україні вакцинували понад 83 тисячі людей – МОЗ

В Україні за добу від COVID-19 щепили 83 177 людей, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 45 535 людей, повністю імунізовані – 37 642 людини.

Протягом доби працювали 573 мобільні бригади, 1399 пунктів щеплення, 34 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 357 227 людей, з них отримали одну дозу – 2 357 225 людей, повністю імунізовані – 1 215 284 людини. Загалом проведено 3 572 509 щеплень.

Станом на 12 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 796 701 людина.