За добу в Україні вакцинували понад 26 тисяч людей – МОЗ

В Україні за добу від COVID-19 провакцинували 26 356 людей, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 13 390 людини, повністю імунізовані – 12 966 людей.

Протягом доби працювали 108 мобільних бригад, 182 пункти щеплення, 140 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них отримали одну дозу – 2 311 690 людей, повністю імунізовані – 1 177 642 особи. Загалом проведено 3 489 332 щеплень.

Станом на 11 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 792 306 людини.