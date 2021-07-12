Вакцину Pfizer тепер використовуватимуть для щеплень у центрах масової вакцинації – МОЗ

Вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech тепер використовуватимуть для проведень щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна охочим – з пріоритетом для людей літнього віку та людей із супутніми захворюваннями. Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці МОЗ України.

«Україна очікує отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, тому Міністерство охорони здоров’я вирішило зробити цю вакцину доступною для широкого загалу», – йдеться в повідомленні.

Водночас, як вказує МОЗ, станом на 12 липня Україна отримала понад 5,6 млн доз різних вакцин, зокрема 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, майже 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, та майже 1,6 млн доз AstraZeneca різних виробників.

За даними МОЗ, в Україні за добу від COVID-19 провакцинували 26 356 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини.