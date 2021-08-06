В аеропорту «Київ» відкрили пункт вакцинації проти COVID-19 – МОЗ

У міжнародному терміналі А аеропорту «Київ» (Жуляни) 6 серпня розпочав роботу пункт вакцинації проти COVID-19 , повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

«Українці, які вилітають чи прибувають через міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) і не щеплені жодною дозою вакцини проти COVID-19, можуть вакцинуватись в терміналі А та відразу отримати довідку 063-о («Карта профілактичних щеплень») про перше щеплення з курсу вакцинації від COVID-19», – повідомили у МОЗ.

У пункті щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Вакцинація здійснюватиметься в порядку живої черги.

Декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова, додали у міністерстві, потрібно мати із собою паспорт та індивідуальний податковий номер.

В Україні нині триває п’ятий етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Щеплення проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Станом на 5 серпня, за даними МОЗ, Україна вже отримала майже 12 мільйонів доз цих вакцин.

Станом на 6 серпня в Україні щеплено 3 953 540 людей, з них повністю імунізовані – 2 284 166 осіб.