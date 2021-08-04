Україна отримала від Данії понад пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

До України 4 серпня прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca. Як повідомляє Представництво ЮНІСЕФ в Україні, ця поставка є безпосередньою допомогою Україні від уряду Данії.

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ забезпечив міжнародне транспортування вакцини від COVID-19 із Данського інституту сироватки до Києва.

«Поставка цих 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca є дуже своєчасною, оскільки надзвичайно важливо щепити якомога більше людей до настання осені», – заявив посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.

«Ми вдячні уряду Данії за безпосередню допомогу у поставці вакцини та співпрацю. Я закликаю українців, які ще не щепилися, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я», – заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, якого цитує пресслужба МОЗ.

Цю партію планують використати для щеплення тих, хто має отримати другу дозу вакцини, і для щеплень у пунктах вакцинації.

За даними МОЗ, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 759 405 людей, з них отримали одну дозу – 3 759 403 людини, повністю імунізовані – 2 151 799 осіб. Загалом проведено 5 911 202 щеплення.

В Україні використовують декілька вакцин, зокрема, Comirnaty від Pfizer/Biotech, CoronaVac (Sinovac), Covishield, AstraZeneca, Moderna, Jansen.