Pfizer і Moderna підвищили ціни на свої вакцини проти COVID-19

Фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer оголосили про підвищення цін на свої вакцини проти COVID-19. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на контракти про постачання. У публікації йдеться, що вакцини обох компаній показали свою ефективність.

Вакцина Pfizer подорожчала на 25%. Тепер ціна однієї дози на європейському ринку складає 19,50 євро (колишня була 15,5 євро).

Moderna підвищила ціну приблизно на 10%. В останніх контрактах на поставку в ЄС ціна вакцини Moderna становить 25,50 долара. У першій закупівельній угоді одна доза коштувала близько 22,60 долара, ідеться в публікації газети Financial Times.

Третя фаза випробувань вакцин Pfizer і Moderna показала більш високу ефективність цих препаратів порівняно з вакцинами компаній AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Європейська комісія і уряди країн ЄС погодилися заплатити вищу ціну, щоб забезпечити підтверджені поставки з європейських заводів-виробників.

Moderna підтвердила колишню позицію: угоди щодо менших обсягів виконуватимуться за вищими цінами.

Представник компанія Pfizer ухилився від коментарів з приводу цін на вакцини для ЄС.