Понад 2 мільйони українців отримали дві дози вакцини від COVID-19 – МОЗ

Понад 2 мільйони українців повністю вакциновані від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За даними МОЗ, протягом доби 30 липня вакциновані 150 080 людей, з них 88 219 отримали першу дозу, 61 861 – дві.
«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 525 850 людей, з них отримали одну дозу – 3 525 848 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 000 356 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 526 204 щеплення», – йдеться в повідомленні міністерства.
МОЗ наводить такі дані про кількість використаних вакцин:
- Comirnaty від Pfizer/Biotech – 1 255 189 людей
- CoronaVac (Sinovac) – 1 051 846
- Covishield – 487 187
- Astrazeneka – 373 012
- Moderna – 358 445
- Jansen – 497
Міністерство охорони здоров’я України напередодні затвердило рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, які дозволяють вакцинувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
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