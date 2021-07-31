Понад 2 мільйони українців отримали дві дози вакцини від COVID-19 – МОЗ

Понад 2 мільйони українців повністю вакциновані від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, протягом доби 30 липня вакциновані 150 080 людей, з них 88 219 отримали першу дозу, 61 861 – дві.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 525 850 людей, з них отримали одну дозу – 3 525 848 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 000 356 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 526 204 щеплення», – йдеться в повідомленні міністерства.

МОЗ наводить такі дані про кількість використаних вакцин:

Comirnaty від Pfizer/Biotech – 1 255 189 людей

CoronaVac (Sinovac) – 1 051 846

Covishield – 487 187

Astrazeneka – 373 012

Moderna – 358 445

Jansen – 497

Міністерство охорони здоров’я України напередодні затвердило рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, які дозволяють вакцинувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.