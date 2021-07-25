МОЗ не виключає можливості привілеїв для вакцинованих українців під час посилення карантину

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін не виключає, що у випадку посилення карантину вакциновані від коронавірусу громадяни можуть отримати привілеї.

«Це все буде вирішуватися відповідною постановою Кабінету Міністрів. Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання «внутрішнього» ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку «Дія», який підтверджує факт щеплення проти COVID-19», – заявив Кузін в інтерв’ю виданню «Апостроф».

Зокрема, розповів санлікар, розглядають можливість дозволити працювати підприємства з вакцинованими співробітниками.

«І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян», – наголосив Кузін.

Від початку вакцинувальної кампанії в Україні була щеплена 3 060 561 людина, з них отримали першу дозу з двох необхідних 3 060 559 людей, повністю імунізовані, отримавши обидві дози, 1 702 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 763 443 щеплення.

В Україні щеплення здійснюють вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) і Moderna. Усі вони вимагають отримання двох доз для повної вакцинації. Крім того, за повідомленням МОЗ, на цей час менш ніж 500 осіб в Україні отримали щеплення однодозовою вакциною Janssen/Johnson & Johnsson.