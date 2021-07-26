Чи можна змішувати актиковідні вакцини? Рекомендації медекспертів

В Україні стартував п’ятий етап вакцинації. Від 22 липня всі охочі отримали можливість зробити щеплення від коронавірусної інфекції. Наскільки безпечним і ефективним є поєднання вакцин від різних виробників?

Кліматолог Світлана Краковська перше щеплення отримала Covishield, а вдруге вакцинувалася Moderna. Намір жінки поєднати обидві вакцини зустріли гостру критику з боку лікарів і співробітників центру вакцинації.

«Наслухалася на свою адресу і від реєстраторів, і від лікарів, і від співробітників багато чого, що не буду повторювати. «Найстрашніше» – тобі не видадуть паспорт вакцинації чи як там його, або його не приймуть на кордоні, якщо кудись зберусь», – пише Світлана на своїй сторінці у фейсбуці.

Але головною метою її кроку є не паперова звітність, а піклування про власне здоров’я: «Бути краще захищеною – моя мотивація і свідоме рішення після аналізу нещодавніх публікацій фахівців».

Результати досліджень

Світлана Краковська спирається на проміжні результати досліджень іспанських вчених щодо перспективи використання вакцини Pfizer-BioNTech як другої дози після щеплення вакциною AstraZeneca.

Результати експерименту, в якому взяли участь 663 добровольці, молодші за 60 років, засвідчили слабкі або ж помірні побічні наслідки мікс-схеми. Вони не відрізнялися від побічних ефектів стандартної вакцинації. Крім цього, дослідження виявило хорошу імуногенність (здатність давати імунну відповідь – ред.) комбінованого щеплення.

Подібний експеримент провели й британські науковці. Вони також дослідили вплив змішаної схеми AstraZeneca - Pfizer-BioNTech на організм волонтерів, і цей вплив виявився позитивним. До того ж результати дослідження показали, що, чим більше часу мине між першою і другою дозами, тим краще у пацієнтів сформується імунна відповідь.

Більше теорія, ніж практика

На сьогоднішній день є невелика кількість досліджень, які засвідчують безпечність такої комбінації, розповів в інтерв’ю Радіо Свобода імунолог, голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій. Така схема може мати хорошу імунну відповідь, але це не означає, що маємо доведений високий захист від коронавірусної інфекції.

Мова не йде про змішані схеми щодо інших вакцин

«Тут треба підкреслити, що комбі-схеми стосуються вакцин від AstraZeneca і Pfizer-BioNTech. Деякі країни опинилися у ситуації, коли змушені були обмежили використання вакцини від AstraZeneca для певних вікових груп, і тоді виникла проблема – що робити з другою дозою? Мова не йде про змішані схеми щодо інших вакцин», – розповідає імунолог.

Наразі ВООЗ не забороняє, а інколи навіть схвалює робити друге щеплення іншою вакциною, зауважив у розмові з Радіо Свобода голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО академік Сергій Комісаренко.

Ми багато говоримо про вакцини, натомість ні слова про імунну систему людини

«Ми багато говоримо про вакцини, натомість ні слова про імунну систему людини. Імунна система кожну вакцину «розпізнає» по-іншому. Звичайно, бажано було б запропонувати імунній системі таку вакцину, на яку можна отримати найкращу імунну відповідь. Але цього ніхто не може передбачити. Це теорія», – зауважує Комісаренко

Якщо ж перевести це питання у практичну площину, то, за словами Сергія Комісаренка, після AstraZeneca доцільно було б провакцинуватися Pfizer-BioNTech чи Moderna.

«AstraZeneca відрізняється від цих вакцин тим, що вона спрямована проти «шипоподібного» протеїну, який закодований в ДНК. А у Pfizer-BioNTech чи Moderna він закодований в мРНК. Проти інших протеїнів «працює» CoronaVac. Ця вакцина становить собою деактивований вірус. Його вводять, й імунна відповідь формується проти тих антигенів, які розпізнає імунна система людини»,– розповідає Сергій Комісаренко.

Коли рекомендована друга доза іншою вакциною?

В Україні нині ухвалені відповідні розпорядження щодо щеплення вакцинами від різних виробників, наголошує Федір Лапій. У випадку, коли людина прибуває з-за кордону і не має можливості провести щеплення другою дозою від того самого виробника, то другий укол може бути від Pfizer-BioNTech. Або якщо у пацієнта була важка алергічна реакція на першу дозу від AstraZeneca, то другу дозу також дозволено робити Pfizer-BioNTech.

Щодо юридичних моментів, то складнощі можуть виникати під час оформлення документів, що засвідчують вакцинацію, зауважує Федір Лапій. Проблема полягає в тому, що не всі країни вважають мішані схеми завершеним щепленням. Мікс-схему, коли перша доза AstraZeneca, а друга Pfizer-BioNTech, визнає Канада.

Якщо мова йде про CoronaVac як перший укол, а другий – Pfizer-BioNTech, то такі схеми наразі не затверджені.