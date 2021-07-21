Коронавірус: в Україні почався п’ятий етап вакцинації – для всіх охочих

В Україні почався п’ятий етап вакцинації проти COVID-19: відтепер усі категорії громадян, незалежно від віку і професії, можуть отримати вакцину, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету міністрів.

«Водночас для уряду залишаються пріоритетом такі групи, як медики, освітяни, соціальні працівники, військові, люди літнього віку і люди із супутніми захворюваннями, бо саме ці групи – в зоні найвищого ризику і найбільш вразливі до COVID-19. Їм і надалі буде надаватися перевага у вакцинації», – додав прем’єр.

За його словами, наразі в Україні зроблено майже 4,3 мільйона щеплень: майже 2,8 мільйона українців отримали перше щеплення з двох необхідних, 1,5 мільйона — повністю завершили вакцинацію обома дозами.

Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцини, додав Шмигаль.

Попереднього дня, 20 липня, про початок п’ятого етапу вакцинації проти COVID-19 для всіх охочих віком від 18 років повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, станом на той день в Україні було проведено 4,1 мільйона щеплень: 2,7 мільйона українців отримали тоді першу дозу, повністю вакциновано двома дозами було 1,4 мільйона осіб.

В Україні щеплення здійснюють вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) і Moderna. Усі вони вимагають отримання двох доз для повної вакцинації.

«Ми отримуємо все більше вакцини проти COVID-19 і створюємо все більше пунктів, центрів, мобільних бригад для імунізації. Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих і захистити якомога більше людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму «дельта», який уже дістався до України. Водночас у пунктах і центрах вакцинації першочергово прищеплюватимуть літніх людей, людей із хронічними хворобами й інші вразливі групи населення», – сказав тоді міністр Ляшко.

Із відкриттям 5-го етапу запис у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний застосунок «Дія» перестає працювати, адже тепер кожен охочий може записатися безпосередньо на щеплення.

Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру такого закладу. Також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які відкриваються в різних містах України і працюють у робочі й вихідні дні. Повний перелік пунктів і центрів із адресами й телефонами є на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Працівників сфери охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, військовослужбовців, працівників структур державної безпеки та структур, які забезпечують роботу держави, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування усіх рівнів, а також організовані колективи з більш ніж 50 охочими щепитися вакцинують мобільні бригади за місцем їхньої роботи.

Люди, які не можуть самостійно пересуватися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0-800-60-20-19 або через свого сімейного лікаря.

«Наразі регіони забезпечені вакцинами і можуть розпочинати щеплення всіх охочих», – повідомили в МОЗ.

Крім українських громадян, в Україні можуть вакцинуватися також іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, і особи, які подалися на статус біженця в Україні або вже отримали цей статус.

Українці, які проживають на окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим і Севастополя, можуть вакцинуватися проти COVID-19 в окремих пунктах щеплення на підконтрольних урядові територіях Донецької й Луганської областей і в Херсонській області. Перелік пунктів: https://bit.ly/2T0bcC3. Для цього необхідно зателефонувати до контакт-центру 0-800-60-20-19.