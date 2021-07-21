В Україні за добу вакцинували понад 100 тисяч людей

В Україні за добу від COVID-19 щепили 100 003 людини, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані – 39 416 людей.

Протягом доби працювали 654 мобільні бригади, 1 830 пунктів щеплення, 69 центрів вакцинації.

«За 20 днів липня в Україні зробили більше щеплень від COVID-19, аніж за весь червень – понад 1,6 млн!» – мовиться у повідомленні МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 778 377 людей, з них отримали одну дозу – 2 778 375 людей, повністю імунізовані – 1 501 291 людина. Загалом проведено 4 279 666 щеплення.