В Україні за минулу добу зафіксували 598 нових випадків COVID-19 – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про 598 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу в Україні. Згідно з повідомленням, захворіли 23 дитини.

За минулу добу госпіталізовано – 279 людей, 25 – померли і 540 – одужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

За добу протестовано методом ПЛР – 21 459 осіб, методом ІФА – 8 387, експрес-тестами – 12 565.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,2 мільйона, померли – 52 756.