У Франції протестувальники розгромили центри вакцинації від COVID-19

Французи, які протестують проти посилення заходів боротьби з COVID-19, розгромили два центри вакцинації, в місті Ланс-ан-Веркор неподалік від Гренобля і в селі Урругне поруч з Біарріцем.

Раніше цього місяця уряд запровадив обов’язкові щеплення для медичних працівників, а також оголосив про запуск системи QR-кодів для входу в бари, ресторани, музеї та інші громадські місця.

Таким чином влада намагається зупинити поширення більш заразного штаму «дельта».

Після оголошення про нові обмеження в суботу, 17 липня, в кількох містах Франції відбулися акції протесту. Критики звинуватили президента Емманюеля Макрона в порушенні їхніх свобод.