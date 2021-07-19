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Новини | Коронавірус

У Франції протестувальники розгромили центри вакцинації від COVID-19

Один із центрів вакцинації у Франції, березень 2021 року

Французи, які протестують проти посилення заходів боротьби з COVID-19, розгромили два центри вакцинації, в місті Ланс-ан-Веркор неподалік від Гренобля і в селі Урругне поруч з Біарріцем.

Раніше цього місяця уряд запровадив обов’язкові щеплення для медичних працівників, а також оголосив про запуск системи QR-кодів для входу в бари, ресторани, музеї та інші громадські місця.

Таким чином влада намагається зупинити поширення більш заразного штаму «дельта».

Після оголошення про нові обмеження в суботу, 17 липня, в кількох містах Франції відбулися акції протесту. Критики звинуватили президента Емманюеля Макрона в порушенні їхніх свобод.

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