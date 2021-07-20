Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що пандемія «далеко не закінчена», можливість появи нових небезпечних штамів залишається високою; Англія святкує суперечливий «День свободи» у зв’язку зі зняттям більшості обмежень, пов’язаних із COVID-19; мусульманські паломники у Саудівській Аравії розпочинають хадж на тлі жорстких обмежень; декілька олімпійських спортсменів не зможуть взяти участь у змаганнях через захворювання на COVID-19 буквально за кілька днів до початку ігор у Токіо. (Маргот Бафф / Відео: AFP, Reuters)