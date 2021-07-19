Toyota відмовилася від пов’язаної з Олімпіадою телевізійної реклами

Японський автовиробник Toyota заявив, що під час Ігор у Токіо на японському телебаченні не випускатиметься жодна пов’язана з Олімпіадою реклама, що є серйозним ударом для спортивної події.

Рішення одного з провідних корпоративних спонсорів МОК, оголошене 19 липня, ухвалене за чотири дні до початку Ігор на тлі зростання стурбованості через сплеск випадків COVID-19 та кількох гучних відмов спортсменів, які виявилися зараженими або вирішили пропустити подію через пандемію.

Олімпійські ігри в Токіо відбуваються на рік пізніше, ніж планувалося, за умов, коли в японській столиці оголошений надзвичайний стан через поширення коронавірусу.

«У цих Іграх є багато проблем, які, як виявляється, важко зрозуміти», – сказав журналістам головний директор з комунікацій Toyota Джун Нагата.

Корпоративне спонсорство Олімпійських ігор – це зазвичай використання Ігор для поліпшення іміджу бренду в глобальному масштабі. Однак проведення змагань за умов пандемії частина потенційних спонсорів розглядає як потенційну маркетингову проблему.

Toyota підписала контракт щодо спонсорства Олімпійських ігор у 2015 році, за повідомленнями, 8-річна угода оцінювалася майже в 1 мільярд доларів. Тоді Toyota заявляла, що стала першою автомобільною компанією, яка приєдналася до маркетингової програми МОК.

19 липня гімнастка зі США здала позитивний тест на коронавірус на олімпійських зборах в Японії, також є носієм вірусу чеський пляжний волейболіст Ондрей Перушич, який перебував у олімпійському селищі.

Раніше юна американська тенісна зірка Коко Гауф заявила, що пропустить Олімпійські ігри в Токіо після позитивного тесту на COVID-19.