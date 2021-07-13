Український гімнаст Верняєв пропустить Олімпіаду через позитивний допінг-тест

Український гімнаст Олег Верняєв не поїде на Олімпійські ігри у Токіо. Про це він написав у фейсбуці.

«Арбітраж GEF ухвалив рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду», – написав спортсмен.

При цьому Верняєв зазначає, що не знає, як заборонений препарат потрапив в його організм.

«Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили в полегшеному режимі? Чому тільки один тест дав позитивний результат, а ні один з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої субстанції? Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі забороненої субстанції, але не свідчить про провину спортсмена. Якщо спортсмен упевнений, що його провини немає, він не повинен опускати руки», – наголосив Верняєв.

Він додав, що рішення арбітражу можна оскаржити.

«Вірю, що вища спортивна судова інстанція розставить все по своїх місцях», – підсумував атлет.

На початку року українського олімпійського чемпіона з гімнастики Олега Верняєва тимчасово відсторонили від змагань, повідомила Міжнародна федерація гімнастики. Деталей тоді не розголошували. Тренер гімнаста Геннадій Сартинський заявив, що Міжнародна федерація гімнастики заборонила йому що-небудь коментувати.

Олег Верняєв здобув «золото» і «срібло» Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро в Бразилії. У 2019 році він виграв «бронзу» чемпіонату світу в німецькому Штутгарті та «срібло» Європейських ігор.