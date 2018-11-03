Верняєв став віце-чемпіоном світу у вправах на брусах – НОК

Український гімнаст Олег Верняєв став віце-чемпіоном світу у вправах на брусах, повідомив Національний олімпійський комітет України.

Українець поступився титулом китайцю Цзоу Цзинюаню, який отримав оцінку 16,433. Програму Верняєва оцінили в 15,591.

«Український гімнаст Олег Верняєв здобуває срібну медаль чемпіонату світу у вправах на брусах. І це, зауважимо, після кількамісячної перерви у тренуваннях і змаганнях у зв’язку з травмами, операціями та непростим процесом відновленням після них», – заявили в НОК.

Верняєв здобув золото чемпіонату світу у 2014 році та срібні медалі у 2015 і 2017 році.