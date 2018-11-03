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03 Листопад 2018, Київ 23:30
Новини | Події

Верняєв став віце-чемпіоном світу у вправах на брусах – НОК

Верняєв здобув нагороду після кількамісячної перерви в тренуваннях і змаганнях у зв’язку з травмами

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Український гімнаст Олег Верняєв став віце-чемпіоном світу у вправах на брусах, повідомив Національний олімпійський комітет України.

Українець поступився титулом китайцю Цзоу Цзинюаню, який отримав оцінку 16,433. Програму Верняєва оцінили в 15,591.

«Український гімнаст Олег Верняєв здобуває срібну медаль чемпіонату світу у вправах на брусах. І це, зауважимо, після кількамісячної перерви у тренуваннях і змаганнях у зв’язку з травмами, операціями та непростим процесом відновленням після них», – заявили в НОК.

Верняєв здобув золото чемпіонату світу у 2014 році та срібні медалі у 2015 і 2017 році.

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