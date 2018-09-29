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30 Вересень 2018, Київ 00:34
Новини | Суспільство

НОК: юні колеги привітали олімпійського чемпіона Верняєва з 25-річчям

Тріумф Олега Верняєва в Ріо-де-Жанейро, 16 серпня 2016 року, архівне фото

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Український олімпійський чемпіон Олег Верняєв 29 вересня відзначив 25-річчя, повідомляє Національний олімпійський комітет у мережі Facebook.

«Від усієї спортивної родини з днем народження олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва привітали його колеги по гімнастичному цеху, майбутні учасники ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі Назар Чепурний і Анастасія Бачинська», – ідеться в повідомленні.

Український гімнаст Олег Верняєв здобув золоту медаль у вправах на паралельних брусах на Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Верняєв отримав свою золоту медаль з рук президента НОК України Сергія Бубки.

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