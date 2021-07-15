Порушення антидопінгових правил: двох російських плавців відсторонили від Олімпіади

Міжнародна федерація плавання (FINA) тимчасово відсторонила від змагань російських плавців Вероніку Андрусенко і Олександра Кудашева. Їх підозрюють у порушенні антидопінгових правил. Про це повідомляє 15 липня сайт FINA. Спортсмени були заявлені для участі в Олімпіаді в Токіо.

Рішення ухвалене на підставі відомостей, наданих Всесвітньою антидопінговою агенцією (WADA), які були отримані з бази даних московської антидопінгової лабораторії. Вона містить результати перевірки російських спортсменів на допінг з 2012 до 2015 року. На підставі вивчення цієї бази WADA в 2020 році порушила 298 справ у 27 видах спорту.

На Олімпіаді в Токіо 25-річний Олександр Кудашев мав виступити на дистанції 200 метрів батерфляєм, 30-річна Вероніка Андрусенко – в естафеті 4х100 вільним стилем.

Президент Всеросійської федерації плавання Володимир Сальников сказав, що федерація робитиме все можливе, щоб російські плавці були виправдані і змогли виступити на Олімпійських іграх. Розслідування щодо Андрусенко і Кудашева триває.

Раніше Федерація веслувального спорту Росії виключила зі складу команди Микиту Моргачова і Павла Соріна через позитивні допінг-проб.

В інструкції, яку отримали російські олімпійці для спілкування з іноземними журналістами на питання про допінгові скандали слід відповісти, що спортсмен у них ніколи не брав участі, а тему мають коментувати ті, хто запроваджував санкції проти російського спорту.

Літні Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися торік, але були перенесені через пандемію. Старт змагань запланований на 23 липня, останній день Олімпіади – 8 серпня. Глядачів на трибунах у Токіо не буде.