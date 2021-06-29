Росія затвердила список з 335 «нейтральних спортсменів» для участі в Олімпіаді

Олімпійський комітет Росії заявив, що затвердив список з 335 спортсменів, які змагатимуться на Олімпійських іграх в Токіо під нейтральним прапором.

За словами президент ОКР Станіслава Позднякова, він очікує, що команда поліпшить своє місце у медальному заліку. На попередніх іграх Росія фінішувала четвертою.

Російським командам на два роки заборонено виступати під своїм прапором і з використанням гімну на всіх міжнародних турнірах рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Рішення ухвалене через численні порушення російськими спортсменами антидопінгових правил.

Фрагмент концерту для фортепіано з оркестром № 1 Петра Чайковського використовуватиметься замість російського гімну на літніх Олімпійських іграх у Токіо і зимовій Олімпіаді в Пекіні. Рішення затвердив 22 квітня Міжнародний олімпійський комітет.

У квітні російська збірна презентувала нову форму на ігри в Токіо. Вона, з дозволу МОК, виконана в кольорах національного прапора.