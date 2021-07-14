Російських олімпійців проінструктували, що відповідати на запитання про окупацію Криму

Олімпійський комітет Росії (ОКР) розіслав російським спортсменам, які братимуть участь в Олімпіаді в Токіо, пам’ятку про те, як поводитися в соцмережах і з журналістами, повідомляє видання «Ведомости», журналісти якого прочитали документ.

У пам’ятці сказано, що запитання можуть мати «провокаційний характер», а необережна відповідь може негативно позначитися на спортсменові.

На Олімпіаді спортсменам можуть поставити запитання на політичні теми, сказано в пам’ятці. Найпростіший варіант – відповісти «Без коментарів». Але відповіді на деякі питання в пам'ятці вже написані.

Зокрема, питання окупації Криму та частини Донбасу рекомендовано не обговорювати, тому що «спорт повинен залишатися поза політикою».

Про допінгові скандали в російському спорті олімпійці мають говорити, що ніколи не брали в них участь, а санкції за допінг проти Росії мають коментувати ті, хто їх запроваджував.

Команда Росії офіційно не братиме участь у літній Олімпіаді в Токіо. Російські спортсмени, допущені до змагань, виступатимуть під олімпійським прапором у статусі «нейтральних спортсменів». На їхню честь у разі перемоги не лунатиме державний гімн, замість нього звучатиме фрагмент Першого концерту для фортепіано з оркестром Петра Чайковського.

Таким є покарання Міжнародного олімпійського комітету через існування в Росії підтримуваної державою системи вживання допінгу і приховування цього від міжнародних органів контролю.