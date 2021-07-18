У Олімпійському селищі в Токіо виявили перші випадки зараження COVID-19

Організатори Олімпійських ігор у Токіо повідомили про перші випадки зараження коронавірусною хворобою COVID-19 серед спортсменів у Олімпійському селищі.

За повідомленням, 18 липня у двох спортсменів у Олімпійському селищі та ще одного, який перебуває за його межами, виявилися позитивними результати тестів. Їхні імена наразі не розголошуються.

Менш ніж за тиждень до початку ігор зростає занепокоєння щодо того, як організатори зможуть стримати поширення хвороби на тлі напливу спортсменів, допоміжного та іншого персоналу з-за кордону.

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Організатори заявляють, що з 1 липня 55 осіб, пов’язаних з Олімпіадою, повідомили про позитивні тести. Станом на 17 липня п’ятеро спортсменів отримали позитивний тест на вірус після прибуття до Японії та відправилися до окремої локації на карантин.

Десятки інших спортсменів та допоміжного персоналу були змушені ізолюватися після контакту із хворими на COVID-19.

В Олімпійському селищі буде розміщено 11 тисяч олімпійських спортсменів та ще тисячі допоміжного персоналу.

Перенесена торік через пандемію, Олімпіада почнеться 23 липня в умовах надзвичайного стану в Токіо та трьох сусідніх префектурах Японії. Вболівальників, як японських, так і іноземних, на змагання не допустять.