У ці дні Станіславський, рекордсмен Книги рекордів Гіннеса як найстарший тенісист у світі, посилено тренується напередодні чемпіонату світу серед літніх людей, який відбудеться у жовтні на Майорці. З тенісом Станіславського познайомив його колега, тодішній радянський чемпіон з гімнастики. Відтоді він тренувався тричі на тиждень у своєму рідному Харкові. Тенісист-рекордсмен вважає, що секрет його довголіття полягає в поєднанні хороших генів і регулярних занять спортом. Кожен ранок Леонід Станіславський починає з гімнастики і серії віджимань і підтягувань. Крім тенісу, він також є пристрасним шанувальником плавання і лижного спорту, а ще мріє стрибнути з парашутом. (Відео Reuters)
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