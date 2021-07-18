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Найстарший тенісист планети – українець. Він продовжує грати в 97 років (відео)

Найстарший тенісист планети – українець. Він продовжує грати в 97 років (відео)
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Найстарший тенісист планети – українець. Він продовжує грати в 97 років (відео)

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Найстарший тенісист планети, українець Леонід Станіславський готується до участі в чемпіонаті світу в своїй віковій категорії. Групу для тих, кому більш ніж 90, вперше запровадила міжнародна федерація з цього виду спорту в 2021 році після того, як Станіславський направив письмовий запит про додавання нової категорії

У ці дні Станіславський, рекордсмен Книги рекордів Гіннеса як найстарший тенісист у світі, посилено тренується напередодні чемпіонату світу серед літніх людей, який відбудеться у жовтні на Майорці. З тенісом Станіславського познайомив його колега, тодішній радянський чемпіон з гімнастики. Відтоді він тренувався тричі на тиждень у своєму рідному Харкові. Тенісист-рекордсмен вважає, що секрет його довголіття полягає в поєднанні хороших генів і регулярних занять спортом. Кожен ранок Леонід Станіславський починає з гімнастики і серії віджимань і підтягувань. Крім тенісу, він також є пристрасним шанувальником плавання і лижного спорту, а ще мріє стрибнути з парашутом. (Відео Reuters)

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