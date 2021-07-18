Найстарший тенісист планети, українець Леонід Станіславський готується до участі в чемпіонаті світу в своїй віковій категорії. Групу для тих, кому більш ніж 90, вперше запровадила міжнародна федерація з цього виду спорту в 2021 році після того, як Станіславський направив письмовий запит про додавання нової категорії