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Теніс: Джокович вшосте виграв Вімблдон

Це третя поспіль перемога Новака Джоковича на Вімблдоні і 20-та – на одному з турнірів серії Grand Slam

Сербський тенісист Новак Джокович вшосте переміг на найпрестижнішому турнірі серії Grand Slam – Вімблдонському турнірі. У фіналі Джокович переміг італійця Маттео Берретіні.

Матч тривав понад 3 години і завершився з рахунком 6:7, 6:4, 6:4, 6:3. Це третя поспіль перемога Джоковича на Вімблдоні і 20-та – на одному з турнірів серії Grand Slam.

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Таким чином Джокович став третім активним нині тенісистом серед чоловіків із такою кількістю перемог разом зі швейцарцем Роджером Федерером та іспанцем Рафаелем Надалем.

У червні Джокович здобув другу у кар’єрі перемогу на Відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros).

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