Теніс: Джокович вдруге у кар’єрі тріумфує на Roland Garros

Сербський тенісист Новак Джокович здобув другу у кар’єрі перемогу на Відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros).

У фіналі другого у сезоні турніру серії Grand Slam переміг грека Стефаноса Циципаса – 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Першого разу Джокович святкував тріумф у Парижі у 2016 році.

У жіночій сітці перемогу святкувала чеська тенісистка Барбора Крейчикова. У фіналі 25-річна тенісистка переграла в трьох сетах росіянку Анастасію Павлюченкову – 6:1, 2:6, 6:4.

Вона також здобула перемогу у парній сітці.

Наступний турнір серії Grand Slam, Вімблдонський турнір (Wimbledon), почнеться у Лондоні 28 червня.