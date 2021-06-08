Roland Garros: Костюк поступилася чинній чемпіонці

Українська тенісистка Марта Костюк програла у четвертому колі турніру серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros).

На заваді Костюк стала чинна чемпіонка Іґа Швьонтек. Українка поступилася їй з рахунком 3:6, 4:6.

Костюк була останньою українською тенісисткою, яка продовжувала боротьбу в основній сітці одиночного турніру.