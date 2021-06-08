Roland Garros: Костюк поступилася чинній чемпіонці

Українська тенісистка Марта Костюк програла у четвертому колі турніру серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros).
На заваді Костюк стала чинна чемпіонка Іґа Швьонтек. Українка поступилася їй з рахунком 3:6, 4:6.
Костюк була останньою українською тенісисткою, яка продовжувала боротьбу в основній сітці одиночного турніру.
Загалом п’ять українок грали в основі цьогорічного Roland Garros. Катерина Козлова та Катаріна Завацька не змогли подолати бар’єр першого кола. Ангеліна Калініна програла у другому раунді. Еліна Світоліна, не змогла пробитися до четвертого кола, програвши Барборі Крейчиковій з Чехії.
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