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05 червня 2021, Київ 16:38
Новини | Спорт

Roland Garros: Світоліна програла 33-й ракетці світу

TENNIS-FRENCHOPEN/

Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася у матчі третього кола турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros).

Світоліна поступилася 33-й ракетці світу, представниці Чехії Барборі Крейчиковій з рахунком 3:6, 2:6.

Ще одна українка, Марта Костюк, зіграє свій матч проти росіянки Варвари Грачьової пізніше сьогодні.

Загалом п’ять українок грали в основі цьогорічного Roland Garros. Катерина Козлова та Катаріна Завацька не змогли подолати бар’єр першого кола. Ангеліна Калініна програла у другому раунді.

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