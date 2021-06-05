Roland Garros: Світоліна програла 33-й ракетці світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася у матчі третього кола турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros).

Світоліна поступилася 33-й ракетці світу, представниці Чехії Барборі Крейчиковій з рахунком 3:6, 2:6.

Ще одна українка, Марта Костюк, зіграє свій матч проти росіянки Варвари Грачьової пізніше сьогодні.

Загалом п’ять українок грали в основі цьогорічного Roland Garros. Катерина Козлова та Катаріна Завацька не змогли подолати бар’єр першого кола. Ангеліна Калініна програла у другому раунді.