Roland Garros: Світоліна виходить до третього кола

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros).
Українка переграла американку Енн Лі з рахунком 6:0, 6:4.
Цей матч для першої ракетки України був сотим в основі турнірів серії Grand Slam і тридцятим в основі Roland Garros.
Суперниця Світоліної визначиться у поєдинку між представницею Чехії Барборою Крейчиковою та росіянкою Катериною Александровою.
Свій матч другого кола сьогодні проводить ще одна українка – Марта Костюк.
Напередодні завершила боротьбу на турнірі Ангеліна Калініна.
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