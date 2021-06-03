Roland Garros: Світоліна виходить до третього кола

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros).

Українка переграла американку Енн Лі з рахунком 6:0, 6:4.

Цей матч для першої ракетки України був сотим в основі турнірів серії Grand Slam і тридцятим в основі Roland Garros.

Суперниця Світоліної визначиться у поєдинку між представницею Чехії Барборою Крейчиковою та росіянкою Катериною Александровою.

Свій матч другого кола сьогодні проводить ще одна українка – Марта Костюк.

Напередодні завершила боротьбу на турнірі Ангеліна Калініна.