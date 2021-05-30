Українська тенісистка Калініна стартувала з перемоги на Відкритому чемпіонаті Франції

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вперше в кар’єрі вийшла до другого раунду Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros), повідомляє «Тенісний портал України». У стартовому матчі українка за 1 годину 26 хвилин обіграла триразову переможницю турнірів серії Grand Slam німецьку тенісистку Анжеліку Кербер 6-2, 6-4.

Наступна суперниця Калініної визначиться в протистоянні американки Даніель Коллінз і китаянки Ван Сюй.

Водночас інша українська тенісистка Катерина Козлова сьогодні у стартовому матчі поступилася австралійській тенісистці Айлі Томлянович 2-6, 4-6.

Завтра матчі першого кола зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк і Катаріна Завацька.

30 травня у Парижі стартував другий в сезоні турнір серії Grand Slam – Відкритий чемпіонат Франції з тенісу (Roland Garros). Призовий фонд становить понад 34 мільйони євро.