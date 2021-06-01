Roland Garros: Завацька програє у першому колі

Українська тенісистка Катаріна Завацька поступилася у першому колі другого в сезоні турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros).

Завацька, яка до основної сітки пробилася через кваліфікацію, програла 17-й сіяній Марії Саккарі з Греції з рахунком 4:6, 1:6.

Напередодні свій матч першого кола виграла Марта Костюк. Вона перемогла 13-ту ракетку світу Ґарбіньє Мугурусу – 6:1, 6:4.

У друге коло також пробилася ще одна тенісистка з України Ангеліна Калініна, перегравши 26-ту сіяну Анґелік Кербер. В цей же день Катерина Козлова програла Айлі Томлянович.

Свій матч першого кола сьогодні проводить перша ракетка України Еліна Світоліна.