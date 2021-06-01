Roland Garros: Світоліна виходить до другого раунду

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до другого кола турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros).
Перша ракетка України перемогла 17-річну представницю Франції Ошин Бабель, яка отримала wild card, з рахунком 6:2, 7:5.
У другому колі українка зіграє проти 75-ї у світовому рейтингу американки Енн Лі.
Компанію Світоліній у другому колі складуть ще дві представниці України – Марта Костюк та Ангеліна Калініна.
Катерина Козлова та Катаріна Завацька не змогли подолати бар’єр першого кола.
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