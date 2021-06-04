У Парижі російську тенісистку затримали за підозрою у договірній грі

Російську тенісистку Яну Сізікову затримали ввечері 3 червня у Парижі після програшу у парній сітці Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros). Як повідомляють місцеві ЗМІ, Сізікову підозрюють в участі у договірній грі.

У жовтні минулого року прокуратура Франції почала розслідування обставин програшу росіянкою матчу за місяць до того. Під підозру потрапила зустріч парного турніру Roland Garros (який проходив восени через пандемію), в якій Сізікова в дуеті з американкою Медісон Бренгл програла румунській парі.

Сізіковій 26 років, вона займає 101 місце в світовому рейтингу у парному розряді.

Матч, у здачі якого підозрюють росіянку, привернула увагу правоохоронних органів після незвичайних ставок на неї. У геймі другої партії на своїй подачі Сізікова програла перше і останнє очко подвійними помилками, а друге і третє румунки взяли в розіграшах. За даними L’Equipe, на виграш румунської пари саме в цьому геймі були розміщені ставки на десятки тисяч євро. При цьому Le Parisien зазначає, що румунська пара вважалася фаворитом у грі.

Після відкриття справи агентство Reuters повідомляло, що тенісисти знаходяться під особливою увагою після початку пандемії. Професійні гравці більш ніж пів року були позбавлені заробітку через скасування турнірів, а це перш за все вдарило по гравцях, які перебувають за межами першої сотні одиночного рейтингу (Сізікова посідає в ньому 765 місце).

Сама тенісистка ситуацію з підозрами на свою адресу не коментувала.