Теніс: Ястремська повернулася на корт з перемогою

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла свій перший офіційний матч після дискваліфікації через ймовірне вживання допінгу.

У кваліфікації турніру серії WTA250 Hamburg European Open Ястремська переграла представницю Польщі Маґдалену Френх з рахунком 7:6, 6:1.

В наступному раунді кваліфікації Ястремська зіграє з італійкою Сарою Еррані. Матч відбудеться сьогодні, 9 липня.

У червня із української тенісистки Даяни Ястремської зняли всі звинувачення у вживанні допінгу. Таке рішення ухвалив Незалежний трибунал Антидопінгової програми в тенісі. Як мовиться в рішенні, порушення антидопінгових правил, у якому її звинувачували, сталося без будь-якої вини чи недбалості з її боку, відтак проти неї не накладається ніяких заборон на участь у змаганнях.

Трибунал повністю прийняв пояснення Ястремської про те, яким чином у її системі здачі аналізів на заборонені речовини виявилася така заборонена речовина як местеролон.