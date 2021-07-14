Теніс: Костюк пропустить Олімпіаду через травму

Українська тенісистка Марта Костюк не зможе взяти участь у Олімпійських іграх у Токіо. Про це повідомили у Федерації тенісу України.

«Марта Костюк, на жаль, не зможе взяти участь в Олімпійських іграх. Відмова від головного спортивного форуму планети вимушена – травма плеча», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що Костюк мала виступати не тільки в одиночному, а й у парному розряді разом з першою ракеткою України Еліною Світоліною.

У федерації повідомили, що Міжнародна федерація тенісу затвердила нову заявку України – дует Світоліної з Даяною Ястремською.