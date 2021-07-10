Молодіжна легка атлетика: українка Ярослава Магучіх здобула «золото» в стрибках у висоту

Українська спортсменка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед молоді (до 23 років), що відбувається в естонському Таллінні.

Її висота на цих змаганнях – 2,00 м – стала рекордом цього турніру.

У твітері Європейської легкоатлетичної асоціації наведено слова Магучіх про її сподівання на Олімпійські ігри: «В Токіо я хочу стрибнути вище, ніж 2,05 м, 2,07 м… Я хочу побити світовий рекорд».

Спортсменці 19 років, але вона й до нинішньої перемоги мала в активі п’ять золотих і одну срібну медаль. Її найкращий наразі показник – 2,06 м.