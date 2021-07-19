У Токіо нашестя устриць пошкодило олімпійський об’єкт

У Токіо через нашестя устриць було пошкоджено олімпійський об’єкт, де мають відбутися змагання з веслування. Екстрений ремонт водного шляху «Морський ліс» у Токійській затоці оцінили у 1,28 мільйона доларів, повідомляє BBC 19 липня.

Устриці обліпили спеціальне устаткування, прокладене на відстань у 5,6 кілометра. Щоб позбутися «шкідників» доводилося або діставати обладнання, або очищати його на місці групами водолазів. Усього виловили 14 тонн устриць.

За словами офіційних осіб, це були не звичайні молюски, а устриці магакі, які дуже популярні взимку в Японії. Продавши їх, можна було б заробити десятки тисяч доларів. Втім, організатори сказали, що продавати устриці не будуть – інакше довелося б перевіряти, чи безпечно їх вживати у їжу.