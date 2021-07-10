Коронавірус: іще два регіони Японії заборонили присутність глядачів на заходах Олімпійських ігор

Іще два регіони Японії – префектури Фукусіма і Хоккайдо в північній частині країни – оголосили, що забороняють присутність глядачів на заходах Олімпійських ігор, які будуть відбуватися на їхній території.

Причиною такого рішення називають зростання захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 і збільшення числа шпиталізованих із нею.

Раніше, 8 липня, так само було оголошено, що без глядачів муситимуть відбуватися олімпійські заходи в столиці Токіо й довколишніх регіонах. Останніми тижнями захворюваність на COVID-19 там постійно зростає.

Натомість на заходи в провінціях Міяґі й Ібаракі, що північніше від Токіо, і Сідзуока на південь від столиці глядачів вирішили допускати, хоча, найімовірніше, їхню кількість обмежать.

У будь-якому разі йдеться тільки про людей із самої Японії – глядачів із-за кордону вирішили не допускати ще кілька місяців тому.

Церемонія відкриття ігор, які через пандемію були перенесені з 2020 року і зберігають це число в своїй назві, запланована на 23 липня.

В іграх візьмуть участь близько 11 тисяч спортсменів, також із ними до Японії приїдуть десятки тисяч осіб допоміжного персоналу, спортивних посадовців і журналістів.

24 серпня, після завершення Олімпійських ігор, традиційно відбудуться й Паралімпійські, до яких залучено близько 4400 спортсменів.

За різними опитуваннями, в Японії від 50 до 80 відсотків опитаних виступають за те, щоб узагалі скасувати Олімпійські ігри-2020.