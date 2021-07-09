Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Спорт

Олімпійський вогонь прибув до Токіо

Захід пройшов у парку «Комадзава» в присутності лише 100 спеціально запрошених гостей

У столиці Японії Токіо 9 липня відбулася церемонія передачі естафети олімпійського вогню. Захід пройшов у парку «Комадзава» в присутності лише 100 спеціально запрошених гостей, повідомляє видання Kyodo.

Раніше цього тижня влада Японії оголосила про рішення не допускати глядачів на олімпійські змагання в Токіо. Це пов’язане з запровадженням у столичному регіоні режиму надзвичайної ситуації, який діятиме з 12 липня до 22 серпня.

Більшість змагань Ігор відбудуться в Токіо, але деякі заплановані за межами японської столиці.

Олімпіада в Токіо відбудеться з 23 липня до 8 серпня.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG