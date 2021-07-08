Японія через COVID-19 оголошує надзвичайний стан у Токіо на час Олімпіади

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга офіційно оголосив 8 липня про надзвичайний стан у Токіо на час проведення в цьому місті Олімпійських ігор. Обмеження спрямовані на подолання пандемії коронавірусної інфекції, вони діятимуть до 22 серпня, повідомляє Reuters.

Раніше цього місяця з’явилися повідомлення, що деякі заходи Олімпійських ігор у Токіо можуть заборонити для глядачів через побоювання щодо поширення більш заразного штаму коронавірусу «Дельта», вперше виявленого в Індії.

Також влада Японії попередила: в разі, якщо поширення коронавірусу прискориться, і в Токіо доведеться запроваджувати надзвичайний стан, Ігри можуть пройти без глядачів, або їхній ліміт буде скорочений. Остаточне рішення буде ухвалене після 12 липня.

Олімпійські ігри в Токіо мають розпочатися 23 липня.