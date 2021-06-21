Жінка-трансгендер увійшла до складу новозеландської олімпійської збірної

Транс-жінка Лорел Габбард представить збірну Нової Зеландії на Олімпійських іграх в Токіо. Вона виступить на змаганнях з важкої атлетики у категорії до 87 кг. Це перший подібний випадок в історії змагань, повідомляє ВВС.

У 2015 році Олімпійський комітет поновив правила і дозволив транс-жінкам виступати у жіночій ваговій категорії без операції зі зміни статі, однак при низькому рівні тестостерону.

«Крім того, що Лорел є однією з кращих у світі серед важкоатлетів, вона відповідає критеріям відбору та рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету для трансгендерних спортсменів», – наголосив виконавчий директор Олімпійського комітету Нової Зеландії Керейн Сміт.

Габбард змінила стать у 2013 році у віці 35 років. До цього спортсменку звали Ґевін. На її рахунку срібна медаль чемпіонату світу з важкої атлетики 2017 року і золота медаль на Кубку світу 2020 року в Римі.

У 2019 вона також виграла золоту медаль на Тихоокеанських іграх в Самоа, здолавши спортсменку з приймаючої країни. Це викликало обурення серед учасників змагань. Глава асоціації з важкої атлетики Самоа порівняв вибір новозеландців в Токіо з дозволом «допінгу» для спортсменів.

Критики вважають, що у Габбард, як у колишнього чоловіка, є несправедливі біологічні переваги перед спортсменками жіночої статі, такі як збільшена щільність кісток та м’язів.