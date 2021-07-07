НОК оголосив склад олімпійської збірної України

Національний олімпійський комітет затвердив склад збірної України на Олімпійські ігри, які цього літа відбудуться у Токіо.

158 спортсменів представлятимуть Україну на Олімпіаді.

Українці виступатимуть у наступних дисциплінах: бадмінтоні, боксі, боротьбі вільній (та жіночій) греко-римській, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), веслуванні академічному, веслуванні на байдарках і каное (веслувальному слаломі), гімнастиці спортивній, гімнастиці художній, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, плаванні артистичному, стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п’ятиборстві, тенісі, тенісі настільному, триатлоні, фехтуванні.

Повний склад збірної оприлюднений на сайті НОК.

Олімпійські ігри у Токіо триватимуть з 23 липня до 8 серпня.