Помер тренер олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої

На 77-му році життя помер український тренер зі спортивної гімнастики Олег Остапенко, повідомила його колишня підопічна, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва.

Серед вихованок Остапенка були дворазова олімпійська чемпіонка Тетяна Лисенко і Лілія Подкопаєва, яка на Олімпіаді 1996 року в Атланті здобула дві золоті і срібну нагороди.

Після тріумфу Подкопаєвої її наставник працював у Бразилії і Білорусі, а до смерті був старшим тренером жіночої збірної України, яку готував до Олімпіади в Токіо.

У травні Подкопаєва повідомляла, що наставник має серйозні проблеми зі здоров’ям.