Олімпійські ігри у Токіо пройдуть без глядачів – ЗМІ

Олімпійські ігри, які пройдуть у Токіо та трьох сусідніх провінціях, проведуть без глядачів. Про це повідомляє японське агентство Kyodo з посиланням на власні джерела.

Сьогодні організатори проводять зустріч з цього приводу.

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга офіційно оголосив 8 липня про надзвичайний стан у Токіо на час проведення в цьому місті Олімпійських ігор. Обмеження спрямовані на подолання пандемії коронавірусної інфекції, вони діятимуть до 22 серпня. З прийняттям рішення зросла ймовірність того, що глядачів на трибунах не буде.

Іноземним глядачам заборонили відвідувати Олімпійські ігри ще раніше.

Олімпійські ігри в Токіо мають розпочатися 23 липня.