Україна відкриває вакцинацію проти COVID-19 для всіх охочих – Ляшко про останній етап щеплень

Україна відкриває останній, п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19, на якому щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, при цьому пріоритет все ж надаватиметься вразливим групам населення, зокрема людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями.

«Ми отримуємо все більше вакцини проти COVID-19 та створюємо все більше пунктів, центрів, мобільних бригад з імунізації. Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих та захистити якомога більше людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму «Дельта», який вже дістався до України. Водночас у пунктах та центрах вакцинації першочергово щеплюватимуть літніх людей, людей з хронічними хворобами та інші вразливі групи населення», – зазначив Ляшко.

Серед пріоритетних груп залишаються також медики, освітяни, соціальні працівники та військові, які контактують з великою кількістю людей, додав він.

У МОЗ вказують, що з відкриттям п’ятого етапу запис у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний додаток «Дія» перестає працювати, бо кожен охочий може записатися безпосередньо на щеплення.

«Наразі регіони забезпечені вакцинами та можуть розпочинати щеплення всіх охочих. Щеплення здійснюють вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та Moderna», – йдеться в повідомленні.

Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу. Також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які відкриваються в різних містах України та працюють у робочі й вихідні дні.

Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами є на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Станом на 20 липня в Україні проведено 4,1 млн щеплень. 2,7 млн українців отримали першу дозу, повністю вакциновані двома дозами – 1,4 млн.