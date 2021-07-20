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Коронавірус

Штам «Дельта» і Україна. Прогнози лікарів на найближчий період щодо коронавірусу

На початку осені кількість хворих на COVID зростатиме, прогнозує епідеміолог. Втім, це характерно для всієї групи респіраторних захворювань

Днями Україна отримає від ВООЗ тест-системи для виявлення штаму «Дельта». Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, вони допоможуть не лише фіксувати кількість заражених цим варіантом коронавірусу, але й контролювати його поширення.

На початку осені штам «Дельта» буде домінуючим в Україні, він витіснить інші варіанти цієї інфекції, що присутні в державі, наголосив Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна».

За словами очільника медичного відомства, через високу ймовірність стрімкого розповсюдження нового штаму держава переглянула підходи до забезпечення хворих киснем і спрямувала з держбюджету кошти на придбання кисневих концентраторів.

«На закупівлю кисневих концентраторів була виділена субвенція 700 мільйонів гривень. Виробники кисню заповнили всі резервуари. Це робиться для того, щоб людина, яка знаходилась в лікарні, після госпіталізації могла отримати кисневий концентратор додому», – зазначив міністр.

Восени українцям варто очікувати нового спалаху захворюваності, викликаної новим варіантом вірусу. Про це в ефірі телеканалу «Україна» розповіла провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська. За її оцінками, через підвищену заразність нового штаму є ймовірність збільшення кількості госпіталізацій, і лікарні мають бути готовими прийняти хворих.

Втім, за словами лікаря-епідеміолога Людмили Мухарської, існують прогнози щодо чергової хвилі коронавірусу, що накриє Україну восени. Проте викликана вона буде не тільки штамом «Дельта».

Людмила Мухарська
Людмила Мухарська
Захворювання, куди входить і COVID-19 починають зростати в осінній період

«Захворювання, куди входить і COVID-19, належать до групи респіраторних. Вони починають зростати в осінній період. Це типова картина. Щодо самого штаму «Дельта», то, за дослідженнями тих країн, де він активно поширюється, новий варіант характеризується більш важким перебігом захворюваності. Частіше трапляються випадки інфікування дітей», – зауважила Людмила Мухарська в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Дельта» і вакцинація

За словами епідеміолога, алгоритм захисту від «Дельти» такий самий, як і від «класичного» варіанту: носити маску, мити руки, дотримуватись дистанції, уникати масових скупчень людей. А найефективніший механізм – це щеплення, додає Людмила Мухарська.

«Вакцини, які використовуються нині в Україні і у світі, вони діють і проти нового штаму. На сьогоднішній день, це найкращий спосіб якщо не уникнути захворювання, то, принаймні, убезпечити себе від його тяжких наслідків», – сказала Людмила Мухарська.

Віктор Ляшко зі свого боку радить «не перебирати», а робити щеплення тими вакцинами, які є в наявності у пунктах щеплення чи центрах вакцинації.

На думку народного депутата, голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, в державі виникло нове явище – вакцинальний туризм.

«Мені особисто не зрозуміло, чим Pfizer краще за AstraZeneca чи CoronaVac. Всі вакцини доволі ефективні – немає ніякого сенсу їхати за 200-300 кілометрів за іншою вакциною», – пише Михайло Радуцький на своїй сторінці у фейсбуці.

Що наразі відомо про штам «Дельта»?

  • штам коронавірусу «Дельта» вперше виявили в Індії;
  • він у 1,6 разів заразніший за «британський» варіант і у майже 3 рази за «класичний китайський» штам;
  • нині «Дельту» виявили у більш ніж сотні країн;
  • ВООЗ назвала новий варіант домінуючим у світі;
  • до основних симптомів (висока температура, біль у горлі, втрата смаку) можуть додаватися також діарея і слабкість на фоні відсутності температури;
  • в Україні є 4 офіційно підтверджених випадків зараження новим штамом, проте фахівці припускають, що ці дані не відображають реальної картини

Щоб запобігти стрімкому розповсюдженню штаму «Дельта» в Україні, міністерство охорони здоров’я має намір запровадити самоізоляцію на період 14 днів для всіх невакцинованих осіб, які перетинають кордон України.

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    Надія Константінова

    На Радіо Свобода з 1999 року. Закінчила магістратуру Інституту журналістики КНУ імені Шевченка. Займалася правозахисною і соціальною тематикою. Була редактором спільного проєкту Радіо Свобода і «Нашого Радіо» «Звуки життя», згодом «Лінія уваги» на «Радіо Мелодія».

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