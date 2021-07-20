Штам «Дельта» і Україна. Прогнози лікарів на найближчий період щодо коронавірусу

Днями Україна отримає від ВООЗ тест-системи для виявлення штаму «Дельта». Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, вони допоможуть не лише фіксувати кількість заражених цим варіантом коронавірусу, але й контролювати його поширення.

На початку осені штам «Дельта» буде домінуючим в Україні, він витіснить інші варіанти цієї інфекції, що присутні в державі, наголосив Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна».

За словами очільника медичного відомства, через високу ймовірність стрімкого розповсюдження нового штаму держава переглянула підходи до забезпечення хворих киснем і спрямувала з держбюджету кошти на придбання кисневих концентраторів.

«На закупівлю кисневих концентраторів була виділена субвенція 700 мільйонів гривень. Виробники кисню заповнили всі резервуари. Це робиться для того, щоб людина, яка знаходилась в лікарні, після госпіталізації могла отримати кисневий концентратор додому», – зазначив міністр.

Восени українцям варто очікувати нового спалаху захворюваності, викликаної новим варіантом вірусу. Про це в ефірі телеканалу «Україна» розповіла провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська. За її оцінками, через підвищену заразність нового штаму є ймовірність збільшення кількості госпіталізацій, і лікарні мають бути готовими прийняти хворих.

Втім, за словами лікаря-епідеміолога Людмили Мухарської, існують прогнози щодо чергової хвилі коронавірусу, що накриє Україну восени. Проте викликана вона буде не тільки штамом «Дельта».

Захворювання, куди входить і COVID-19 починають зростати в осінній період

«Захворювання, куди входить і COVID-19, належать до групи респіраторних. Вони починають зростати в осінній період. Це типова картина. Щодо самого штаму «Дельта», то, за дослідженнями тих країн, де він активно поширюється, новий варіант характеризується більш важким перебігом захворюваності. Частіше трапляються випадки інфікування дітей», – зауважила Людмила Мухарська в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Дельта» і вакцинація

За словами епідеміолога, алгоритм захисту від «Дельти» такий самий, як і від «класичного» варіанту: носити маску, мити руки, дотримуватись дистанції, уникати масових скупчень людей. А найефективніший механізм – це щеплення, додає Людмила Мухарська.

«Вакцини, які використовуються нині в Україні і у світі, вони діють і проти нового штаму. На сьогоднішній день, це найкращий спосіб якщо не уникнути захворювання, то, принаймні, убезпечити себе від його тяжких наслідків», – сказала Людмила Мухарська.

Віктор Ляшко зі свого боку радить «не перебирати», а робити щеплення тими вакцинами, які є в наявності у пунктах щеплення чи центрах вакцинації.

На думку народного депутата, голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, в державі виникло нове явище – вакцинальний туризм.

«Мені особисто не зрозуміло, чим Pfizer краще за AstraZeneca чи CoronaVac. Всі вакцини доволі ефективні – немає ніякого сенсу їхати за 200-300 кілометрів за іншою вакциною», – пише Михайло Радуцький на своїй сторінці у фейсбуці.

Що наразі відомо про штам «Дельта»?

штам коронавірусу «Дельта» вперше виявили в Індії;

він у 1,6 разів заразніший за «британський» варіант і у майже 3 рази за «класичний китайський» штам;

нині «Дельту» виявили у більш ніж сотні країн;

ВООЗ назвала новий варіант домінуючим у світі;

до основних симптомів (висока температура, біль у горлі, втрата смаку) можуть додаватися також діарея і слабкість на фоні відсутності температури;

в Україні є 4 офіційно підтверджених випадків зараження новим штамом, проте фахівці припускають, що ці дані не відображають реальної картини

Щоб запобігти стрімкому розповсюдженню штаму «Дельта» в Україні, міністерство охорони здоров’я має намір запровадити самоізоляцію на період 14 днів для всіх невакцинованих осіб, які перетинають кордон України.